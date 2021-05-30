США дали рекомендації авіакомпаніям щодо перельотів над авіапростором Беларусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки (FAA) заявило, що американські авіакомпанії повинні проявляти "крайню обережність" при польотах над Білоруссю, повідомляє УНН із посиланням на NTD.
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"В повідомленні FAA для льотчиків йдеться, що авіакомпаніям слід продовжувати проявляти крайню обережність до тих пір, поки агентство не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з переадресацією пасажирського літака 23 травня, і можливість повторення Білоруссю аналогічних дій в майбутньому", - йдеться в повідомленні агентства.
Деталі
Повідомляється, що FAA тісно співпрацює з іншими агентствами США, щоб визначити, чи можуть знадобитися будь-які додаткові заходи, і оцінити звіт про міжнародне розслідування, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, що літають у цьому районі.
Повідомлення FAA не поширюється на таких перевізників вантажів, як United Parcel Service і FedEx, які літають над країною.
Доповнення
Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Белавіа” до свого авіапростору і аеропортів.
При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.
Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Зокрема, починаючи з 29 травня Україна також закрила небо для літаків з Білорусі.