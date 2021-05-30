США дали рекомендації авіакомпаніям щодо перельотів над авіапростором Беларусі

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"В повідомленні FAA для льотчиків йдеться, що авіакомпаніям слід продовжувати проявляти крайню обережність до тих пір, поки агентство не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з переадресацією пасажирського літака 23 травня, і можливість повторення Білоруссю аналогічних дій в майбутньому", - йдеться в повідомленні агентства.

Деталі

Повідомляється, що FAA тісно співпрацює з іншими агентствами США, щоб визначити, чи можуть знадобитися будь-які додаткові заходи, і оцінити звіт про міжнародне розслідування, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, що літають у цьому районі.

Повідомлення FAA не поширюється на таких перевізників вантажів, як United Parcel Service і FedEx, які літають над країною.

Доповнення

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Белавіа” до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Зокрема, починаючи з 29 травня Україна також закрила небо для літаків з Білорусі.