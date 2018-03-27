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Справа Скрипаля: Трамп зідзвонився із Меркель

Справа Скрипаля: Трамп зідзвонився із Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорив “справа Скрипаля”, передає УНН із посиланням на повідомлення Білого дому.

У повідомленні зазначено, що окрім отруєння шпигуна лідери також говорили про єдність НАТО, Північну Корею і протидію Китаю в галузі торгівлі.

“Президент Дональд Трамп поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити спільні дії між Сполученими Штатами і Німеччиною з новим урядом”, — йдеться в повідомленні.

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Також у повідомленні відзначено, що лідери позитивно охарактеризували спільні дії союзників НАТО, держав-членів Європейського союзу в частині висилки “офіцерів російських розвідки” на знак солідарності з Великою Британією.

Як повідомляв УНН, 22 березня прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей вдалося переконати європейські країни, в першу чергу, Францію, Німеччину, Литву і Ірландію, дати Москві “рішучу відповідь” і вислати пов’язаних зі спецслужбами дипломатів.

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