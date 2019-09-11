Спецпред України збирається відвідати Придністровський регіон

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський обговорив в Молдові під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром Молдови з реінтеграції Василієм Шовою переговорний процес щодо придністровського врегулювання у форматі "5+2" та утилізацію боєприпасів в непідконтрольному регіоні, також він збирається відвідати Придністровський регіон, передає УНН з посиланням на пресслужбу посольства України в Молдові.