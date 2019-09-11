Спецпред України збирається відвідати Придністровський регіон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський обговорив в Молдові під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром Молдови з реінтеграції Василієм Шовою переговорний процес щодо придністровського врегулювання у форматі "5+2" та утилізацію боєприпасів в непідконтрольному регіоні, також він збирається відвідати Придністровський регіон, передає УНН з посиланням на пресслужбу посольства України в Молдові.
Повідомляється, що в Кишиневі Крижанівський зустрівся з віцепрем'єром з питань реінтеграції Василієм Шовою і держсекретарем міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Тетяною Молчан.
"Обговорено поточну ситуацію у переговорному процесі, тематику вивезення та утилізації застарілих боєприпасів зі складів у с. Ковбасна, наголошено на необхідності переходу до розгляду безпекових та політичних аспектів врегулювання", - сказано в повідомленні диппредставництва.
Також спецпредставник України з придністровського врегулювання зустрінеться з лідером невизнаного Придністров'я.
"Програмою візиту прередбачено відвідування Придністровського регіону Республіки Молдова, де Віктор Крижанівський має намір зустрітися з його лідером Вадимом Красносельським та представником з політичних питань Віталієм Ігнатьєвим", - сказано в повідомленні.
У посольстві України в Молдові повідомили, що заплановано проведення зустрічей з послами акредитованих в Молдові країн-учасниць формату "5+2".
Як повідомляв УНН, у липні президент Молдови закликав активізувати переговори щодо Придністров'я.