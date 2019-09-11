Спецпред Украины собирается посетить Приднестровский регион
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский обсудил в Молдове в ходе встречи с вице-премьер-министром Молдовы по реинтеграции Василием Шовой переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в рамках "5+2" и утилизацию боеприпасов в неподконтрольном регионе, также он собирается посетить Приднестровский регион, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Молдове.
Сообщается, что в Кишиневе Крыжановский встретился с вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой и госсекретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции Татьяной Молчан.
"Обсуждена текущая ситуация в переговорном процессе, тематика вывоза и утилизации устаревших боеприпасов со складов в села Колбасна, отмечена необходимость перехода к рассмотрению вопросов безопасности и политических аспектов урегулирования", - сказано в сообщении диппредставительства.
Также спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию встретится с лидером непризнанного Приднестровья.
"Программой визита предусмотрено посещение Приднестровского региона Республики Молдова, где Виктор Крыжановский намерен встретиться с его лидером Вадимом Красносельским и представителем по политическим вопросам Виталием Игнатьевым",- сказано в сообщении.
В посольстве Украины в Молдове сообщили, что запланировано проведение встреч с послами аккредитованных в Молдове стран-участниц формата "5+2".
Как сообщал УНН, в июле президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью.