SpaceX повторно запустила ракету Falcon 9

Так, ракета успішно вивела на орбіту супутник SES-10.

Крім того, компанії вдалося не тільки повторно запустити перший ступінь ракети, яка вже використовувалася раніше, але і посадити її на платформу.

Наразі місія знаходиться на заключному етапі: розгортанні супутника SES-10.

Як повідомляв УНН, 16 березня, ракета Falcon 9 компанії SpaceX із супутником EchoStar 23 успішно здійснила запуск з космодрому на мисі Канаверал.

Falcon 9 and SES-10 vertical on Kennedy Space Center’s historic Pad 39A. Launch window opens at 6:27pm EDT, 10:27pm UTC. pic.twitter.com/0jdC29Uqxa

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

~60 minutes until launch window for SES-10 opens. All systems and weather are go. Watch here → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/KNUujBCDa7

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

T-60 seconds until launch → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/jv3372rCUf

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway.

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

First stage entry burn complete. Second stage continuing nominally to geostationary transfer orbit. pic.twitter.com/RXAzvT0xT0

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

Falcon 9 first stage has landed on Of Course I Still Love You — world’s first reflight of an orbital class rocket.

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

Second stage engine cutoff confirmed. Second stage and satellite now in coast phase.

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

Webcast returns in about 10 minutes for second stage engine restart and satellite deployment. pic.twitter.com/uLGxW3gVCW

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

Final second stage engine cutoff nominal, preparing to deploy satellite.

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.

Successful deployment of SES-10 to geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/FkVoUYSsmq

— SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2017 г.