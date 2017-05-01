Сьогодні відзначають Міжнародний день праці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Так, 1 травня 1886 року американські робочі організували страйк, висунувши вимогу 8-годинного робочого дня. Страйк і супутня демонстрація закінчилися кровопролитним зіткненням з поліцією, а пізніше в цей день почали відзначати Свято праці, передає УНН.
У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу в пам’ять про виступ робітників Чикаго прийняв рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій. Вперше День міжнародної солідарності трудящих був відзначений у 1890 році в Австро-Угорщині, Бельгії, Німеччині, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції і деяких інших країнах.
Сьогодні це свято відзначається в 142 країнах і територіях світу 1 травня або в перший понеділок травня. У деяких країнах День праці відзначається в інший час — до них відносяться, наприклад, США і Японія. Більш ніж у 80 державах (включаючи Індію) День праці не відзначається.