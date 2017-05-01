Сегодня отмечают Международный день труда

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В некоторых странах День труда отмечается в другое время - к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.