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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня отмечают Международный день труда

Киев • УНН

 • 13323 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Так, 1 мая 1886 американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией, а позже в этот день начали отмечать Праздник труда, передает УНН.

Сегодня отмечают Международный день труда

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В некоторых странах День труда отмечается в другое время - к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

Украинские Национальные Новости

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