Словенія та Україна можуть підписати безпекову угоду перед самітом НАТО
Київ • УНН
Словенія та Україна завершують роботу над безпековою угодою, яка може бути підписана до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня 2023 року.
Безпековий договір між Словенією і Україною уже на фінальному етапі і може бути підписаний перед самітом НАТО, який пройде у Вашингтоні 9-11 липня. Про це заявила президент Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Безпековий договір між Словенією і Україною уже на фінальному етапі. Я думаю, що це буде підписано перед самітом НАТО в Вашингтоні. Я рада, що Європейський Союз підписав цей договір
Нагадаємо
Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня.
Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня.