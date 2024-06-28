Договор о безопасности между Словенией и Украиной уже на финальном этапе и может быть подписан перед саммитом НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Договор по безопасности между Словенией и Украиной уже на финальном этапе. Я думаю, что это будет подписано перед саммитом НАТО в Вашингтоне. Я рада, что Европейский Союз подписал этот договор - сказала Мусар.

Напомним

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года. Официальные мероприятия саммита начнутся 10 июля утром, а последние пресс-конференции состоятся 11 июля во второй половине дня.

Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.