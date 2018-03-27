Словаччина не буде поспішати з видворенням російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, виступаючи у понеділок на засіданні Національної ради (парламенту) Словаччини, заявив, що уряд не буде поспішати з висиланням російських дипломатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на мережевий телеканал Teraz.sk.
“Словаччина не піддаватиметься тільки переконанням, що за нападом на Скрипаля стоїть Росія”, — зазначив політик. “Поки ж звинувачення щодо РФ не підкріплені доказами”, — додав Пеллегріні.
“Ми не будемо поспішати, — сказав прем’єр. — висилка дипломатів підтримали 16 з 28 держав Євросоюзу. Не зробили такого кроку 12 країн, так що ми не одні”.
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Словаччина, за словами прем’єра, в зв’язку з інцидентом в Солсбері буде діяти рішуче, але розумно і без “театральних жестів”. У вівторок посол РФ у республіці був викликаний для дачі пояснень щодо російської позиції у національний МЗС. Братислава однозначно засудила застосування нервово-паралітичного речовини у Великій Британії. Подальші кроки, які зробить країна, залежать від розвитку ситуації.
Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що Відень не буде висилати російських дипломатів через інцидент з отруєнням у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.