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Словаччина не буде поспішати з видворенням російських дипломатів

Словаччина не буде поспішати з видворенням російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, виступаючи у понеділок на засіданні Національної ради (парламенту) Словаччини, заявив, що уряд не буде поспішати з висиланням російських дипломатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на мережевий телеканал Teraz.sk.

“Словаччина не піддаватиметься тільки переконанням, що за нападом на Скрипаля стоїть Росія”, — зазначив політик. “Поки ж звинувачення щодо РФ не підкріплені доказами”, — додав Пеллегріні.

“Ми не будемо поспішати, — сказав прем’єр. — висилка дипломатів підтримали 16 з 28 держав Євросоюзу. Не зробили такого кроку 12 країн, так що ми не одні”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова Зеландія не планує висилати російських дипломатів

Словаччина, за словами прем’єра, в зв’язку з інцидентом в Солсбері буде діяти рішуче, але розумно і без “театральних жестів”. У вівторок посол РФ у республіці був викликаний для дачі пояснень щодо російської позиції у національний МЗС. Братислава однозначно засудила застосування нервово-паралітичного речовини у Великій Британії. Подальші кроки, які зробить країна, залежать від розвитку ситуації.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що Відень не буде висилати російських дипломатів через інцидент з отруєнням у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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