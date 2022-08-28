Склади БК, гаубиця та броньовані авто: що «демілітаризували» ЗСУ у рашистів на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що за добу ЗСУ знищили 35 окупантів та 12 одиниць військової техніки на півдні України. До того ж «відмінусували» 2 склади боєприпасів та польовий пункт ворога. Про це інформує УНН.
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Ракето-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів. Також ЗСУ знищили:
- гаубицю «Мста-Б»;
- 1 самохідну артилерійську гармату «Нона»;
- 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді;
- 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо
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