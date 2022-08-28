Склады БК, гаубица и бронированные авто: «демилитаризовали» ВСУ у рашистов на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что за сутки ВСУ уничтожили 35 оккупантов и 12 единиц военной техники на юге Украины. К тому же «отличили» 2 состава боеприпасов и полевой пункт врага. Об этом информирует УНН.
Детали
Ракето-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов. Также ВСУ уничтожили:
– гаубицу «Мста-Б»;
- 1 самоходную артиллерийскую пушку «Нона»;
– 9 единиц бронированной и автомобильной техники;
– 2 склада боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде;
– 1 полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.
Окончательные потери врага уточняются.
Напомним
Украинская авиация уничтожила два опорных пункта оккупантов на юге Украины.