Склады БК, гаубица и бронированные авто: «демилитаризовали» ВСУ у рашистов на юге

КИЕВ. 28 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что за сутки ВСУ уничтожили 35 оккупантов и 12 единиц военной техники на юге Украины. К тому же «отличили» 2 состава боеприпасов и полевой пункт врага. Об этом информирует УНН.