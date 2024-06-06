Штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині: трьом зрадникам повідомлено про підозру
Київ • УНН
Трьом зрадникам було повідомлено про підозру в участі у бойових діях проти українських військ у складі російських окупаційних угруповань у Донецькій області, включаючи штурм Красногорівки та спробу прориву до Лиману.
Військові контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу ще на трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного та Західного військових округів рф і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
У травні цього року українські захисники взяли бойовиків у полон. Двох з них - під час запеклих боїв поблизу Красногорівки. Ще одного затримали на Лиманському напрямку. Тоді фігурант зі своїм взводом намагався прорватися до міста і закріпитися на вигідних позиціях,
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Серед взятих у полон - зрадник з тимчасово окупованої частини Луганщини. На початку цього року він прибув до Нижнього Новгорода, де добровільно підписав контракт з міноборони рф.
Тоді його призначили стрільцем до 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ агресора. Після нетривалої бойової підготовки фігуранта відправили штурмувати позиції українських оборонців на Донеччині.
Ще двоє затриманих - мешканці тимчасово окупованих районів Донецької області. Один з них вступив до 129-го окремого мотострілецького полку рф. На посаді стрільця він пройшов "курси" ведення штурмових дій на полігоні в Джанкої.
Потім зрадника відправили облаштовувати вогневі позиції окупантів уздовж лінії фронту на Запоріжжі, а згодом перекинули обстрілювати передові позиції ЗСУ на Донеччині.
Інший фігурант за три дні до повномасштабного вторгнення рф "мобілізувався" до 109-го полку окупаційних угруповань країни-агресора. Там він брав участь у бойових діях у районі Красногорівки.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора, чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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