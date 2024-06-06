Штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині: трьом зрадникам повідомлено про підозру

ukenru
10:47 • 4863 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 16317 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30457 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53352 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68908 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111922 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135823 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138840 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240367 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171155 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41599 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19254 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46868 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25247 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29650 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240369 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361271 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376624 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292037 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365038 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60080 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76707 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88095 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170650 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173224 перегляди
Актуальне
Штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині: трьом зрадникам повідомлено про підозру

Штурмували Красногорівку і намагалися прорватися до Лиману на Донеччині: трьом зрадникам повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 20559 перегляди

Трьом зрадникам було повідомлено про підозру в участі у бойових діях проти українських військ у складі російських окупаційних угруповань у Донецькій області, включаючи штурм Красногорівки та спробу прориву до Лиману.

Військові контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу ще на трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного та Західного військових округів рф і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У травні цього року українські захисники взяли бойовиків у полон. Двох з них - під час запеклих боїв поблизу Красногорівки. Ще одного затримали на Лиманському напрямку. Тоді фігурант зі своїм взводом намагався прорватися до міста і закріпитися на вигідних позиціях,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Серед взятих у полон - зрадник з тимчасово окупованої частини Луганщини. На початку цього року він прибув до Нижнього Новгорода, де добровільно підписав контракт з міноборони рф.

Тоді його призначили стрільцем до 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ агресора. Після нетривалої бойової підготовки фігуранта відправили штурмувати позиції українських оборонців на Донеччині.

Ще двоє затриманих - мешканці тимчасово окупованих районів Донецької області. Один з них вступив до 129-го окремого мотострілецького полку рф. На посаді стрільця він пройшов "курси" ведення штурмових дій на полігоні в Джанкої.

Потім зрадника відправили облаштовувати вогневі позиції окупантів уздовж лінії фронту на Запоріжжі, а згодом перекинули обстрілювати передові позиції ЗСУ на Донеччині.

Інший фігурант за три дні до повномасштабного вторгнення рф "мобілізувався" до 109-го полку окупаційних угруповань країни-агресора. Там він брав участь у бойових діях у районі Красногорівки.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора, чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ: агента рф засудили до 15 років тюрми 03.06.24, 14:21 • 21181 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
ukrainaУкраїна
luhanskЛуганськ
donetskДонецьк
zaporizhzhiaЗапоріжжя
mykolaivМиколаїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37