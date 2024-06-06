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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман Донецкой области: трем предателям сообщено о подозрении

Штурмовали Красногоровку и пытались прорваться в Лиман Донецкой области: трем предателям сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 13:39  •  2097 просмотра

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Трем предателям было сообщено о подозрении в участии в боевых действиях против украинских войск в составе российских оккупационных группировок в Донецкой области, включая штурм Красногоровки и попытку прорыва в лиман.

Военные контрразведчики и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу еще на трех предателей, воевавших против Сил обороны на Восточном фронте. Злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного и Западного военных округов рф и участвовали в регулярных штурмах позиций ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В мае этого года украинские защитники взяли боевиков в плен. Двух из них-во время ожесточенных боев вблизи Красногоровки. Еще одного задержали на Луганском направлении. Тогда фигурант со своим взводом пытался прорваться в город и закрепиться на выгодных позициях,

- говорится в сообщении.

Детали

Среди взятых в плен - предатель из временно оккупированной части Луганщины. В начале этого года он прибыл в Нижний Новгород, где добровольно подписал контракт с Минобороны рф.

Тогда его назначили стрелком в 3-ю мотострелковую дивизию сухопутных войск агрессора. После непродолжительной боевой подготовки фигуранта отправили штурмовать позиции украинских защитников в Донецкой области.

Еще двое задержанных-жители временно оккупированных районов Донецкой области. Один из них вступил в 129-й отдельный мотострелковый полк рф. В должности стрелка он прошел "курсы" ведения штурмовых действий на полигоне в Джанкое.

Затем предателя отправили обустраивать огневые позиции оккупантов вдоль линии фронта на Запорожье, а затем перебросили обстреливать передовые позиции ВСУ в Донецкой области.

Другой фигурант за три дня до полномасштабного вторжения рф "мобилизовался" в 109-й полк оккупационных группировок страны-агрессора. Там он участвовал в боевых действиях в районе Красногоровки.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях государства-агрессора, или предоставление таким формированиям помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ: агента рф приговорили к 15 годам тюрьмы3 июня 2024, 11:21 • 20233 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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donetskДонецк
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