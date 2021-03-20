Шмигаль на зустрічі з головою Будестагу Німеччини: "Північний потік-2" - геополітична загроза для всієї Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці. Зокрема, Прем'єр зазначив, що Україна розглядає "Північний потік-2" як геополітичну загрозу для всієї Європи. Зустріч відбулася 19 березня в межах робочого візиту урядової команди до Німеччини, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
Деталі
Як наголосив Денис Шмигаль, за соціологічним опитуванням аналітичного центру "Нова Європа" у вересні 2020 року, 47% німців підтримує майбутнє членство України в ЄС.
"Такі цифри є свідченням високої публічної підтримки євроінтеграційних прагнень України. Членство України в ЄС — це виграшна ситуація не лише для українського народу, але й для Німеччини та всього Євросоюзу", — відзначив Денис Шмигаль.
Глава уряду також подякував депутатам Бундестагу за минулорічне схвалення резолюції про створення у Берліні Центру документації, присвяченого історії націонал-соціалістичної окупації.
"Сподіваємося, що буде підтримано наше прохання про спорудження окремого пам’ятника в пам’ять про мільйони українців, які загинули в часи Другої світової війни", — зазначив Прем’єр-міністр.
Прем’єр-міністр також повідомив Президенту Бундестагу, що за активної підтримки німецьких партнерів в Україні триває реформа децентралізації, яка вже довела свою ефективність в частині покращення якості публічних послуг та їх наближення до мешканців територіальних громад.
Денис Шмигаль подякував Вольфгангу Шойбле та депутатам Бундестагу за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також наголосив, що Україна розглядає Північний потік-2 як геополітичну загрозу для всієї Європи.
Крім того, Прем’єр-міністр висловив очікування, що Німеччина виконуватиме активну роль у питанні деокупації Криму, зокрема в межах нової ініціативи "Кримська платформа".
Доповнення
Раніше Денис Шмигаль заявив, що Україна пропонує Німеччині очолити один із напрямів діяльності "Кримської платформи".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із бургомістром Берліна співпрацю між столицями України та Німеччини.