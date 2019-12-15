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Сербські опозиціонери заблокували вхід в будівлю держтелерадіокомпанії в Белграді

Сербські опозиціонери заблокували вхід в будівлю держтелерадіокомпанії в Белграді

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сербські опозиціонери заблокували в Белграді, столиці країни, вхід в будівлю, де розташовується державне Радіо і Телебачення Сербії (РТС). Акція спрямована проти погіршення, за словами опозиціонерів, ситуації зі свободою преси в Сербії. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Вхід до будинку РТС заблокували члени Сербського альянсу, опозиційної групи. Акція почалася опівдні п’ятниці і тривала 8 годин.

Незалежні сербські ЗМІ неодноразово скаржилися на тиск з боку чиновників і звинувачували уряд в розпалюванні нетерпимості до журналістів. На думку учасників протесту, нинішній президент Сербії Олександр Вучич є прихильником обмеження свободи преси і демократії. Сам Вучич з цими звинуваченнями не згоден.

Правляча Сербська прогресивна партія, очолювана Вучич, прийшла до влади в 2012 році. Вучич очолює країну з 2017 року. Його уряд зміцнило зв’язок Сербії з традиційним союзником, Росією.

Нагадаємо, у річницю бомбардувань Югославії демонстранти в Белграді зажадали відставки президента.

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