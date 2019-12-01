Українські боксери завоювали 11 нагород на турнірі в Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Чоловіча національна збірна України з боксу продемонструвала високий результат на міжнародній арені, а саме в Сербії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Цього разу “жовто-блакитна” команда здобула першість у командному заліку на традиційному міжнародному турнірі, одному з найбільш престижних міжнародних стартів — “Golden Gloves 2019”.
За результатами цікавих та напружених поєдинків в активі наших боксерів: три золота, три срібла та п’ять бронзових медалей, володарями яких стали:
“Золото”:
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- Вагова категорія 69 кг — Віктор Петров
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- Вагова категорія 91 кг — Роберт Мартон
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- Вагова категорія +91 кг — Віктор Вихрист
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“Срібло”:
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- Вагова категорія 57 кг — Олег Чулячеєв
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- Вагова категорія 69Б кг — Максим Пилипець
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- Вагова категорія 91 кг — Сергій Горсков
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“Бронза”:
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- Вагова категорія 52 кг — Ростислав Білостоцький
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- Вагова категорія 63А кг — Ярослав Харциз
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- Вагова категорія 63Б кг — Олександр Меленюк
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- Вагова категорія 81 кг — Степан Грекул
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- Вагова категорія +91 кг — Андрій Городецький.
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Окрім здобуття медалей наші боксери поклали до скарбнички збірної України ще дві важливі нагороди:
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- Кубком “За найкращу техніку” був нагороджений лідер нашої команди у вазі до 69 кг — Віктор Петров
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- Кубок “Найкращого боксера змагань” здобув суперважковаговик Віктор Вихрист.
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Варто відзначити, що 62-й за ліком турнір у Сербії зібрав цього року учасників з 17 країн.