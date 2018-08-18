Сенатор США представить поправку, яка забороняє Трампу відкликати доступ до секретної інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американський сенатор Марк Уорнер представить на наступному тижні на розгляд Конгресу США поправку, яка забороняє президенту Дональду Трампу відкликати доступ до секретної інформації у екс-чиновників, у тому числі у колишніх директорів ЦРУ. Про це демократ від штату Вірджинія написав у п’ятницю в своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.
“Я представлю поправку на наступному тижні, яка не дозволить президенту карати і залякувати тих, хто його критикує, відкликаючи доступ до секретної інформації”, — написав Уорнер.
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Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент відкликав у Бреннана доступ до секретної інформації. Вона зазначила, що Дональд Трамп пішов на цей крок, щоб запобігти витоку такого роду даних. Крім того, за її словами, президент розглядає можливість позбавити допуску ще одного колишнього главу ЦРУ Майкла Хайдена, екс-керівника ФБР Джеймса Комі, екс-помічника Обами із національної безпеки Сюзан Райс, колишнього глави Національної розвідки Джеймс Клеппер, колишнього заступника директора ЦРУ Ендрю Маккейба і екс-генпрокурора Саллі Йейтс.