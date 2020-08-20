СБУ відреагувала на повідомлення ФСБ РФ про "зрив" спецоперації у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Службі безпеки України спростували інформацію ФСБ Росії про нібито зрив їх спецоперації щодо начебто викрадення одного з лідерів терористів “ЛНР/ДНР” на території РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
Повідомляється, що сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий “успіх” — "нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі".
“Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить — РФ захищає та підтримує бойовиків”, — йдеться в повідомленні.
Також в СБУ наголошують, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством.
Як повідомлялося, у ФСБ Росії заявили про затримання 7 осіб за спробу викрасти з РФ одного з ватажків НЗФ на Донбасі.
Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що дані стосовно участі СБУ у так званій “вагнерівській спецоперації” є звичайним фейком. Також жоден співробітник не брав участі у розмовах бойовиків із вербувальником.