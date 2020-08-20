У ФСБ звинуватили "спецслужби України" у спробі викрасти з РФ ватажка бойовиків

"ФСБ РФ у результаті проведення спецоперації розкрито і припинено протиправну акцію спецслужб України з викрадення на території Росії і "насильницького переміщення" в Україну громадянина РФ, одного з лідерів "народного ополчення" Донбасу, який брав активну участь в бойових діях проти ЗСУ. Безпосередньо при спробі викрадення затримано громадян Росії", - повідомили у ФСБ, перечисливши сім прізвищ.

У спецслужбі РФ вказали також прізвища двох людей, яких у ФСБ назвали "організатором і координатором проведення акції".

Зазначається, що СК РФ порушено кримінальну справу щодо замаху на викрадення людини групою осіб, вчинене організованою групою.

Нагадаємо, у Росії блогера підозрюють у передачі Україні секретних даних про московське метро.