В ФСБ обвинили "спецслужбы Украины" в попытке похитить из РФ главаря боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В ФСБ России заявили, что якобы предотвратили попытку "похитить" с территории РФ главаря боевиков с Донбасса, обвинив при этом "спецслужбы Украины". Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ в четверг, передает УНН.
"ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и "насильственному перемещению" в Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров "народного ополчения" Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ. при попытке похищения задержаны граждане России", - сообщили в ФСБ, перечислив семь фамилий.
В спецслужбе РФ указали также фамилии двух людей, которых в ФСБ назвали "организатором и координатором проведения акции".
Отмечается, что СК РФ возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой.
Напомним, в России блогера подозревают в передаче Украине секретных данных о московском метро.