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Рятувальники загасили пожежу на території школи у Кривому Розі

Рятувальники загасили пожежу на території школи у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 6616 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу, яка сталася на території загально-освітньої школи № 43 у Кривому Розі.
Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

До служби порятунку о 14:50 надійшло повідомлення про пожежу на території Криворізької загально-освітньої школи № 43 на вулиці Покровській у Кривому Розі.

Пожежа виникла у господарчій шкільній прибуддові, а саме, в приміщенні класу, який наразі не експлуатується.

Вогнеборці, які прибули за викликом о 15:35 ліквідовали пожежу. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено будівельні матеріали, вікна та стіни коридору загальною площею 40 кв.м.

На момент виникнення пожежі у будівлі школи перебували 50 дітей та 20 дорослих, які самостійно покинули будівлю школи до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюються.

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