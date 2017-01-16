Рятувальники загасили пожежу на території школи у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу, яка сталася на території загально-освітньої школи № 43 у Кривому Розі.
Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
До служби порятунку о 14:50 надійшло повідомлення про пожежу на території Криворізької загально-освітньої школи № 43 на вулиці Покровській у Кривому Розі.
Пожежа виникла у господарчій шкільній прибуддові, а саме, в приміщенні класу, який наразі не експлуатується.
Вогнеборці, які прибули за викликом о 15:35 ліквідовали пожежу. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено будівельні матеріали, вікна та стіни коридору загальною площею 40 кв.м.
На момент виникнення пожежі у будівлі школи перебували 50 дітей та 20 дорослих, які самостійно покинули будівлю школи до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.
Причина виникнення загоряння наразі встановлюються.