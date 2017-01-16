Спасатели потушили пожар на территории школы в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Пожарные ликвидировали пожар, который произошел на территории общеобразовательной школы № 43 в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.
В службу спасения в 14:50 поступило сообщение о пожаре на территории Криворожской общеобразовательной школы № 43 на улице Покровской в Кривом Роге.
Пожар возник в хозяйственной школьной пристройке, а именно, в помещении класса, который пока не эксплуатируется.
Пожарные, прибывшие по вызову в 15:35 ликвидировали пожар. В результате пожара огнем повреждены строительные материалы, окна и стены коридора общей площадью 40 кв.м.
На момент возникновения пожара в здании школы находились 50 детей и 20 взрослых, самостоятельно покинули здание школы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Погибших и травмированных в результате пожара нет.
Причина возникновения возгорания устанавливаются.