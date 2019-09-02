Російський МіГ-35 втратив частину крила під час польоту на авіашоу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Новий двомісний, вдосконалений винищувач МіГ-35Д "покоління 4++" втратив велику панель зі свого лівого крила після зльоту під час демонстрації польоту на авіасалоні МАКС-2019 на авіабазі Жуковський під Москвою в четвер, 29 серпня, передає УНН з посиланням на The Aviationist.
Як повідомляє видання, літак продовжив демонстрацію і приземлився без інцидентів.
Недостатня панель крила і інші компоненти, які відокремилися від літака, приземлилися на полі недалеко від платформи, де перебували фотографи.
Повідомляється також, що інцидент стався всього через 27 днів після аналогічного інциденту з літаком ВПС США F-16 в аеропорту Віллоу Ран в Мічигані.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні під час авіашоу в Канаді розбився літак.