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Російський МіГ-35 втратив частину крила під час польоту на авіашоу

Київ • УНН

 • 28357 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Новий двомісний, вдосконалений винищувач МіГ-35Д "покоління 4++" втратив велику панель зі свого лівого крила після зльоту під час демонстрації польоту на авіасалоні МАКС-2019 на авіабазі Жуковський під Москвою в четвер, 29 серпня, передає УНН з посиланням на The Aviationist.

Як повідомляє видання, літак продовжив демонстрацію і приземлився без інцидентів.

Недостатня панель крила і інші компоненти, які відокремилися від літака, приземлилися на полі недалеко від платформи, де перебували фотографи.

Повідомляється також, що інцидент стався всього через 27 днів після аналогічного інциденту з літаком ВПС США F-16 в аеропорту Віллоу Ран в Мічигані.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні під час авіашоу в Канаді розбився літак.

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