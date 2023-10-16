росіяни навмисно запускають дрони в погану погоду та розраховують траєкторії таким чином, щоб обійти ППО - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Вночі Сили протиповітряної оборони в складних погодних умовах відбивали атаку дронів та ракет, яку росія здійснила після тривалої паузи. Про це в телемарафоні заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
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Наталія Гуменюк пояснила, що Силам протиповітряної оборони було складно працювати через погодні умови, в умовах шторму і сильного поривчастого вітру. Вона наголосила, що у південних регіонах країни ударних БПЛА росіян було не багато, а шахеди здебільшого були сконцентровані на переході в інші області.
Повітряні цілі рухалися по складній траєкторії, оскільки окупанти запускали іранські дрони-камікадзе за різними напрямками: росіяни намагалися подібними хитрощами запустити шахеди в обхід систем ППО.
«Шахеди рухалися складними траекторіями, маршрути розраховувалися з тим, щоб обійти системи ПВО. Разом з тим, говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували», - сказала Наталія Гуменюк.
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