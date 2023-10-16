россияне намеренно запускают дроны в плохую погоду и рассчитывают траектории таким образом, чтобы обойти ПВО - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Ночью Силы противовоздушной обороны в сложных погодных условиях отражали атаку дронов и ракет, которую россия осуществила после длительной паузы. Об этом в телемарафоне сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
Детали
Наталья Гуменюк объяснила, что Силам противовоздушной обороны было сложно работать из-за погодных условий, в условиях шторма и сильного порывистого ветра. Она отметила, что в южных регионах страны ударных БПЛА россиян было не много, а шахеты в основном были сконцентрированы на переходе в другие области.
Воздушные цели двигались по сложной траектории, поскольку оккупанты запускали иранские дроны-камикадзе по разным направлениям: россияне пытались подобными хитростями запустить шахэды в обход систем ПВО.
«Шахеды двигались сложными траекториями, маршруты рассчитывались с тем, чтобы обойти системы ПВО. Вместе с тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли», - сказала Наталья Гуменюк.
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