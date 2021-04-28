Росія прийняла рішення вислати трьох дипломатів Словаччини

Деталі

“(Послу) Любомиру Регаку повідомлено, що в якості відповіді три співробітника посольства Словаччини в Москві оголошуються персонами нон грата. Їм наказано до закінчення дні 5 травня 2021 року залишити територію Російської Федерації. Послу вручена відповідна нота”, — йдеться в повідомленні.

Регаку був заявлений рішучий протест у зв’язку з нібито необґрунтованим оголошенням словацькою стороною персонами нон грата трьох співробітників посольства Росії в Братиславі “за абсурдним і надуманим звинуваченням у протиправній діяльності”, заявили в дипвідомстві. “Сказано, що рішення словацької влади проявити неправдиву солідарність з Чехією в її провокаційній антиросійській кампанії завдає шкоди традиційно дружнім російсько-словацьким відносинам і конструктивному двосторонньому співробітництву”, — додали в МЗС РФ.

Раніше

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер раніше поінформував, що влада висилає трьох російських дипломатів, які повинні покинути республіку протягом семи днів. Братислава таким чином відреагувала на прохання Праги до держав — членів НАТО та Євросоюзу проявити солідарність з Чехією в зв’язку з інцидентом у Врбетіце.