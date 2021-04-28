Россия приняла решение выслать трех дипломатов Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Россия объявила трех сотрудников посольства Словакии в Москве персонами нон грата, они должны покинуть РФ до конца дня 5 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, пишет УНН.
Детали
“(Послу) Любомиру Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются персонами нон грата. Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации. Послу вручена соответствующая нота”, — говорится в сообщении.
Регаку был заявлен решительный протест в связи с якобы необоснованным объявлением словацкой стороной персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Братиславе “по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности”, заявили в дипведомстве. “Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству”, — добавили в МИД РФ.
Ранее
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер ранее проинформировал, что власти высылают трех российских дипломатов, которые должны покинуть республику в течение семи дней. Братислава таким образом отреагировала на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией в связи с инцидентом во Врбетице.