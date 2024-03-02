російські літаки А-50 вже шостий день не з'являються над Азовським морем - Ігнат
Київ • УНН
Речник ПС ЗС України повідомив, що російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не були помічені над Азовським морем протягом шести днів.
Уже шостий день російські літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 не з'являються над Азовським морем. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
Сьогодні - уже шостий день без А-50 над Азовським морем, і це доволі-таки добрий та приємний для нас факт. Те, що окупанти не знають, як далі використовувати ті літаки, коли вони можуть піти "вслід за руським кораблем"
Відсутність у небі А-50 допомагає працювати по російських літаках - Ігнат29.02.24, 12:36 • 23875 переглядiв
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Ігнат, коментуючи чергове збиття російського літака, заявляв, що Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові інструменти, робота ведеться щодня, тому ворог не почувається в небі так вільно, як раніше.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про черговий знищений російський винищувач-бомбардувальник Су-34 1 березня.
Загалом це вже 14-й збитий ворожий літак за останній час.