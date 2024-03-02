российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат
Представитель ВС ВС Украины сообщил, что российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не были замечены над Азовским морем в течение шести дней.
Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго
В Украине более 350 потребителей в 4 населенных пунктах были лишены газоснабжения из-за повреждения стального газопровода в Харьковской области, а 144 жителя квартир в Одессе остались без света из-за атаки беспилотника.
В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф
Завтра в Одессе и области будет объявлен траур из-за человеческих жертв в результате атаки российского беспилотника.
"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР
Российские и белорусские предприятия не смогли договориться о цене на изготовление деталей для РСЗО "Град".
В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.
Партизаны отслеживают все грузопотоки в оккупированном Крыму - "АТЕШ"
Движение "АТЕШ" сообщило о движении российских военных грузов в оккупированном Крыму.
Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС
Ребенка нашли мертвым под завалами дома, разрушенного в результате российской атаки в Одессе; погибли 3 человека и еще 8 получили ранения.
Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты
Представитель ВС ВС Украины заявил, что они получили дополнительные инструменты для противодействия российским самолетам, заставляя врага чувствовать себя менее свободно в небе.
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер.
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов, сообщил Кипер.