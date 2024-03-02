российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат

Уже шестой день российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 не появляются над Азовским морем. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Сегодня - уже шестой день без А-50 над Азовским морем, и это довольно-таки хороший и приятный для нас факт. То, что оккупанты не знают, как дальше использовать те самолеты, когда они могут пойти "вслед за русским кораблем" - рассказал Игнат.

Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат

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Игнат, комментируя очередное сбитие российского самолета, заявлял, что Воздушные силы ВСУ получили дополнительные инструменты, работа ведется ежедневно, поэтому враг не чувствует себя в небе так свободно, как раньше.

Воздушные силы ВСУ сообщили об очередном уничтоженном российском истребителе-бомбардировщике Су-34 1 марта.

В общем это уже 14-й сбитый вражеский самолет за последнее время.