Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат
Киев • УНН
Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.
Отсутствие в небе сбитого Силами обороны Украины вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в определенной степени помогает ВСУ ликвидировать российские истребители. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, о средствах ПВО, которые имеют излучение. Они это все фиксируют с помощью воздушного радара, которым является А-50. В частности, отслеживают воздушные цели на территории нашего государства
По его словам, украинские пилоты, которые почти ежедневно наносят удары по оккупантам различными средствами поражения могут отслеживать их в режиме реального времени и предоставлять эту информацию командным пунктам.
Исчезновение этих самолетов, хотя бы временно, является для нас хорошим знаком. Возможно, это в некоторой степени помогает отрабатывать по российским самолетам нашими средствами на дальних подступах
Дополнение
Сегодня, 29 февраля Силы обороны уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
Напомним
23 февраля Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.
Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат
Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.
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