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Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат

Отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам - Игнат

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 10:36  •  10812 просмотра

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Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.

Отсутствие в небе сбитого Силами обороны Украины вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в определенной степени помогает ВСУ ликвидировать российские истребители. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН

Враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, о средствах ПВО, которые имеют излучение. Они это все фиксируют с помощью воздушного радара, которым является А-50. В частности, отслеживают воздушные цели на территории нашего государства

- заявил Игнат. 

По его словам, украинские пилоты, которые почти ежедневно наносят удары по оккупантам различными средствами поражения могут отслеживать их в режиме реального времени и предоставлять эту информацию командным пунктам. 

Исчезновение этих самолетов, хотя бы временно, является для нас хорошим знаком. Возможно, это в некоторой степени  помогает отрабатывать по российским самолетам нашими средствами на дальних подступах

- заметил Игнат. 

Дополнение 

Сегодня, 29 февраля Силы обороны уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Напомним 

23 февраля Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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yurii-ignatЮрий Игнат
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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