Відсутність у небі А-50 допомагає працювати по російських літаках - Ігнат
Київ • УНН
Відсутність літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 допомагає Україні знищувати більше російських винищувачів.
Відсутність у небі збитого Силами оборони України ворожого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 певною мірою допомагає ЗСУ ліквідовувати російські винищувачі. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби ППО, які мають випромінювання. Вони це все фіксують за допомогою повітряного радара, яким є А-50. Зокрема, відстежують повітряні цілі на території нашої держави
За його словами, українські пілоти, які майже щодня завдають ударів по окупантах різними засобами ураження можуть відстежувати їх в режимі реального часу та надавати цю інформацію командним пунктам.
Зникнення цих літаків, хоча б тимчасово, є для нас добрим знаком. Можливо, це в деякій мірі допомагає відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на дальних підступах
Доповнення
Сьогодні, 29 лютого Сили оборони знищили три російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Нагадаємо
23 лютого Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.