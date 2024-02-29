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Відсутність у небі А-50 допомагає працювати по російських літаках - Ігнат

Київ • УНН

 • 23875 перегляди

Відсутність літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 допомагає Україні знищувати більше російських винищувачів.

Відсутність у небі А-50 допомагає працювати по російських літаках - Ігнат

Відсутність у небі збитого Силами оборони України ворожого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 певною мірою допомагає ЗСУ ліквідовувати російські винищувачі. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН

Ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби ППО, які мають випромінювання. Вони це все фіксують за допомогою повітряного радара, яким є А-50. Зокрема, відстежують повітряні цілі на території нашої держави

- заявив Ігнат. 

За його словами, українські пілоти, які майже щодня завдають ударів по окупантах різними засобами ураження можуть відстежувати їх в режимі реального часу та надавати цю інформацію командним пунктам. 

Зникнення цих літаків, хоча б тимчасово, є для нас добрим знаком. Можливо, це в деякій мірі  допомагає відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на дальних підступах

- зауважив Ігнат. 

Доповнення 

Сьогодні, 29 лютого Сили оборони знищили три російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Нагадаємо 

23 лютого Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Су-34
Юрій Ігнат
Військово-повітряні сили України
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