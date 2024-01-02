росіяни 12 разів обстрілювали Дніпропетровщину: двоє людей поранені, є руйнування
Київ • УНН
В Нікополі загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.
За добу окупаційні війська рф декілька разів вдарили по Дніпропетровщині. В результаті обстрілів щонайменше дві людини зазнали поранень. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак передає УНН.
Деталі
6 артобстрілів та стільки ж ударів дронами-камікадзе – по Нікопольщині. Окупанти атакували райцентр, Червоногригорівську, Покровську сільську, Марганецьку громади
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Згідно з оновленою інформацією в Нікополі загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.
Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об’єкт.
Доповнення
Він також заявив, що росіяни влучили по підприємству у Криворізькому районі. Без жертв. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні п'ять днів рф випустила по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.