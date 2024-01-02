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росіяни 12 разів обстрілювали Дніпропетровщину: двоє людей поранені, є руйнування

Київ • УНН

 • 34047 перегляди

В Нікополі загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.

За добу окупаційні війська рф декілька разів вдарили по Дніпропетровщині. В результаті обстрілів щонайменше дві людини зазнали поранень. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак передає УНН.

Деталі 

6 артобстрілів та стільки ж ударів дронами-камікадзе – по Нікопольщині. Окупанти атакували райцентр, Червоногригорівську, Покровську сільську, Марганецьку громади

- резюмував Лисак. 

Ракетний удар по Харкову: постраждало 63 людини, загинула 91-річна жінка02.01.24, 18:46 • 33482 перегляди

Згідно з оновленою інформацією в Нікополі загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.

Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об’єкт.

Доповнення 

Він також заявив, що росіяни влучили по підприємству у Криворізькому районі. Без жертв. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні п'ять днів рф випустила по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.

Володимир Омельченко

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