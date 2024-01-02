Вілкул: росіяни влучили по підприємству на Криворіжжі, без жертв
Київ • УНН
Вдень в деяких районах міста можна було почути вибух - ворог поцілив по території одного з підприємств.
Сьогодні окупаційні війська рф завдали удару по Криворіжжю та влучили в одне з підприємства. Попередньо - без постраждалих. Про це розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Щодо обстрілів на Криворіжжі, то вдень в деяких районах міста можна було почути вибух - ворог поцілив по території одного з підприємств. Без деталей, але головне - без втрат
За його словами, у самому Кривому Розі ситуація стабільна та контрольована. Усі органи влади злагоджено та ефективно виконують свої обов'язки.
Місто живе майже нормальним життям, як для умов воєнного часу.
Водночас на тлі масованого авіаудару рф по Україні Вілкул закликав містян уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги
Доповнення
Російські війська обстріляли Нікополь, поранивши двох людей і пошкодивши інфраструктуру, зокрема дитячий садок і підприємства.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні п'ять днів рф випустила по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.