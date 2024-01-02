росіяни вдарили по Нікополі з артилерії: двоє людей поранено
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікополь, поранивши двох людей і пошкодивши інфраструктуру, зокрема дитячий садок і підприємства.
Окупаційні війська рф обстріляли Нікополь з артилерії: щонайменше двоє людей поранені. Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Поранені дві людини. 50-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий 59 років лікуватиметься амбулаторно.
За його словами, внаслідок обстрілів у місті пошкоджені приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура та торговельний павільйон.
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Також відомо про понівечені обстрілом 3 багатоповерхівки, 16 приватних будинків. Потрощені 5 господарських споруд, 2 – знищені. Зачепило авто, лінію електропередач та газогони.
Нагадаємо
У небі над Дніпропетровщиною цієї ночі знищили 6 ударних дронів типу Shahed. У Криворізькому районі уламки пошкодили лінію електропередачі. Загиблих та постраждалих немає.