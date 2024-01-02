рф за п'ять днів випустила по Україні щонайменше 500 ракет та ударних дронів - Зеленський

Протягом останніх п’яти днів рф випустила по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час розмови із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, передає УНН.

Глава держави розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст.

"... протягом останніх п’яти днів ворог випустив по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів", - повідомляє ОП з посиланням на Зеленського.

Нагадаємо

Україна 2 січня зазнала масованої ракетної атаки рф.

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