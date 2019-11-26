Роботи з ліквідації наслідків аварії з танкером біля Одеси плануються протягом тижня - АМПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Протягом тижня планується провести водолазне обстеження танкера Delfi, який сів на мілину біля берегів Одеси, та встановити бонове огородження судна з моря. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі зовнішньої комунікації ДП "Адміністрація морських портів України".
"Водолазне обстеження планувалося у четвер (28 листопада - ред.), потрібно, щоб погода була сприятлива. По бонах (бонове огородження танкеру з моря - ред.) зараз йде підготовка, там потрібно знайти човни, які зможуть підійти на таку мілину, тому що звичайні буксири туди не можуть підійти, там дуже мала глибина. Протягом тижня плануються встановити бони, як тільки вирішаться технічні питання – розпочнеться робота", - розповіли у відділі зовнішньої комунікації.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся. Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.
Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкера в Одесі було в 157 разів перевищено вміст нафтопродуктів.
Як повідомляв УНН, за фактом аварії танкера біля берегів Одеси відкрито кримінальне провадження.
Станом на сьогодні вміст нафтопродуктів в районі катастрофи танкера в Одесі зменшився.
Також повідомлялося, що Одеська філія Адміністрації морських портів України встановила на березі сорбуючі бони довжиною 140 метрів та вела підготовку зі встановлення бонового огородження танкера з моря та зовнішнього водолазного обстеження корпусу судна.