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Рішення КМУ про ціну на газ для Луганської ТЕС запобігло катастрофі в області – голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Плачков

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Рішення Кабінету міністрів України про зниження вартості газу для Луганської ТЕС дозволило уникнути віялових відключень у Луганській області. Про це заявив ексміністр енергетики, глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, передає УНН.

"Це рішення врятує регіон від віялових відключень. Регіон працює ізольовано, залізничного сполучення, щоб поставляти з України на станцію вугілля, немає, а з боку РФ можливості поставляти вугілля вже немає. Єдиний варіант для станції - робота на газі. Забезпечити перетоки електроенергії з інших областей неможливо, пройшло вже стільки років, треба було активізувати будівництво лінії 330, яка запроектована і будується. Тому єдиний вихід - газ. Але собівартість роботи на газі - висока, тарифи НКРЕКП не забезпечують беззбиткову роботу станції, і КМУ прийняв рішення знизити вартість газу для цієї ТЕС, щоб станція працювала без збитків. Прибутку там ніякого не буде. Це абсолютно правильна реакція на надзвичайну ситуацію по Луганській області", - повідомив Іван Плачков.

На його думку, критика рішення уряду, яка з'явилася у ЗМІ, - не більше ніж політичні спекуляції.

"Коли починаються обговорення, чому уряд прийняв таке рішення про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - це спекуляції, це несумлінний піар, нещадний по відношенню до мільйона українських громадян в Луганській області, які могли залишитися без електроенергії", - зазначив Іван Плачков.

Енергоексперт підкреслив, що надзвичайна ситуація, яка виникла в Луганській області, пов'язана не з проблемами самої станції. "Це проблема не станції, це проблема України, її потрібно вирішувати на рівні уряду, і уряд її вирішує", - зазначив Іван Плачков.

Глава ВЕА також повідомив, що стабілізувати енергетичну ситуацію в регіоні може будівництво підстанції Кремінна і лінії електропередач, а також будівництво залізної дороги.

"Крім підстанції, потрібно побудувати лінію енергопередачі, і енергетики готові її швидко побудувати. Але необхідні узгодження відомств, і уряд повинен організувати узгодження, як можна швидше. Для надійності електропостачання тоді буде ще одне джерело. Це треба робити обов'язково. Потрібно також будувати залізницю. На першому етапі потрібно побудувати лінію електропередач, а на другому - залізницю. Це зрозуміло всім", - впевнений Іван Плачков.

Як раніше повідомлялося, на думку директора департаменту житлово-комунального господарства Луганської обладміністрації Віталія Сурая, завдяки прийняттю Кабінетом міністрів України рішення про спеціальну ціну газу для Луганської ТЕС, в області не буде віялових відключень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України від 14 серпня ухвалив рішення про зниження вартості газу для Луганської ТЕС через надзвичайну ситуацію.

Також наголошується, що Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції по контрольованій українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.

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