рф відверто розпочала кампанію терору проти країн Заходу – експерт

росія відверто розпочала кампанію терору проти країн Заходу. Ця кампанія терору має на меті розхитувати єдність та вести підривну діяльність. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час круглого столу "Як вбиває російський терор: передумови, загрози та виклики", передає кореспондент УНН.

Німеччина зараз б’є на сполох і директор BND - контррозвідки німецької відкрито говорить та попереджає країни Європи про те, що росія готує і проводить підривну діяльність на заході й готує теракти. На тлі того, що мають відбуватися Олімпійські ігри у Франції, я б задумався також й на місці французької влади, оскільки тут же потрібно теж констатувати, що росія зараз веде фактично діяльність по збору найманців по всьому світу. В тому числі намагається брати й патронує, і керує терористичними організаціями радикального ісламістського штибу

Він зазначив, що, рф розпочала кампанію терору проти країн заходу."Зараз треба констатувати, що росія відверто розпочала кампанію терору проти країн заходу. Ця кампанія терору має на меті фактично хитати та розхитувати єдність, вести підривну діяльність. Як це виглядає на практиці? росія підтримує різні радикальні ультраправі та ультраліві рухи. От подивіться хто підпалив будинок директора компанії Rheinmetall дачний? Ультраліва організація, яка виступає за те, щоб не відправляти зброю до України", - сказав Мусієнко.

У Німеччині спалили дачний будиночок глави Rheinmetall за постачання зброї Україні - ЗМІ

Тобто росія за його словами фінансує та спонсорує ці рухи з метою підриву підтримки України.

Водночас росія спонсорує та підтримує праворадикальні організації, які виступають за обмеження еміграції, які виступають проти ультралівих організацій, таким чином стравлюючи їх між собою, й таким чином фактично організовуючи конфліктні ситуації в середині держав виступаючи проти політики Європейського Союзу, а на тлі виборів на передодні в Європарламент, які мають відбуватися в червні, зрозуміло й мета очевидна – це посилити настрої про те, що Євросоюз не потрібний, Брюссель не потрібен. Тобто це теж елемент цієї кампанії