рф відверто розпочала кампанію терору проти країн Заходу – експерт
Київ • УНН
Росія відкрито розпочала кампанію терору проти західних країн, спрямовану на підрив єдності через підривну діяльність, підтримку радикальних рухів та намагання впливати на політичні рішення.
росія відверто розпочала кампанію терору проти країн Заходу. Ця кампанія терору має на меті розхитувати єдність та вести підривну діяльність. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час круглого столу "Як вбиває російський терор: передумови, загрози та виклики", передає кореспондент УНН.
Німеччина зараз б’є на сполох і директор BND - контррозвідки німецької відкрито говорить та попереджає країни Європи про те, що росія готує і проводить підривну діяльність на заході й готує теракти. На тлі того, що мають відбуватися Олімпійські ігри у Франції, я б задумався також й на місці французької влади, оскільки тут же потрібно теж констатувати, що росія зараз веде фактично діяльність по збору найманців по всьому світу. В тому числі намагається брати й патронує, і керує терористичними організаціями радикального ісламістського штибу
Він зазначив, що, рф розпочала кампанію терору проти країн заходу."Зараз треба констатувати, що росія відверто розпочала кампанію терору проти країн заходу. Ця кампанія терору має на меті фактично хитати та розхитувати єдність, вести підривну діяльність. Як це виглядає на практиці? росія підтримує різні радикальні ультраправі та ультраліві рухи. От подивіться хто підпалив будинок директора компанії Rheinmetall дачний? Ультраліва організація, яка виступає за те, щоб не відправляти зброю до України", - сказав Мусієнко.
У Німеччині спалили дачний будиночок глави Rheinmetall за постачання зброї Україні - ЗМІ01.05.24, 20:53 • 22550 переглядiв
Тобто росія за його словами фінансує та спонсорує ці рухи з метою підриву підтримки України.
Водночас росія спонсорує та підтримує праворадикальні організації, які виступають за обмеження еміграції, які виступають проти ультралівих організацій, таким чином стравлюючи їх між собою, й таким чином фактично організовуючи конфліктні ситуації в середині держав виступаючи проти політики Європейського Союзу, а на тлі виборів на передодні в Європарламент, які мають відбуватися в червні, зрозуміло й мета очевидна – це посилити настрої про те, що Євросоюз не потрібний, Брюссель не потрібен. Тобто це теж елемент цієї кампанії
Також він зазначив, що росія намагається за допомогою окремих груп впливати на рішення країн заходу.
путін не збирається зупинятися, у нього відчуття, що Захід можна розколоти - Зеленський09.05.24, 16:51 • 14595 переглядiв
"Наступні елементи – це впливи на політичну діяльність, тобто треба розуміти, що фактично росія за допомогою свого впливу намагається, за допомогою окремих груп впливати на рішення країн заходу", - сказав Мусієнко.
По всій Європі б'ють на сполох через загрозу диверсій з боку рф – ЗМІ10.05.24, 20:52 • 26732 перегляди