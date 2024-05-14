рф откровенно начала кампанию террора против стран запада - эксперт

россия откровенно начала кампанию террора против стран Запада. Эта кампания террора имеет целью расшатывать единство и вести подрывную деятельность. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время круглого стола "Как убивает российский террор: предпосылки, угрозы и вызовы", передает корреспондент УНН.

Германия сейчас бьет тревогу и директор BND - контрразведки немецкой открыто говорит и предупреждает страны Европы о том, что Россия готовит и проводит подрывную деятельность на западе и готовит теракты. На фоне того, что должны проходить Олимпийские игры во Франции, я бы задумался также и на месте французских властей, поскольку здесь же нужно тоже констатировать, что Россия сейчас ведет фактически деятельность по сбору наемников по всему миру. В том числе пытается брать и патронирует, и руководит террористическими организациями радикального исламистского толка - рассказал Мусиенко.

Он отметил, что, рф начала кампанию террора против стран запада. "Сейчас надо констатировать, что Россия откровенно начала кампанию террора против стран запада. Эта кампания террора имеет целью фактически шатать и расшатывать единство, вести подрывную деятельность. Как это выглядит на практике? Россия поддерживает различные радикальные ультраправые и ультралевые движения. Вот посмотрите кто поджег дом директора компании Rheinmetall дачный дом? Ультралевая организация, которая выступает за то, чтобы не отправлять оружие в Украину", - сказал Мусиенко.

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То есть россия по его словам финансирует и спонсирует эти движения с целью подрыва поддержки Украины.

В то же время Россия спонсирует и поддерживает праворадикальные организации, которые выступают за ограничение эмиграции, которые выступают против ультралевых организаций, таким образом стравливая их между собой, и таким образом фактически организуя конфликтные ситуации внутри государств выступая против политики Европейского Союза, а на фоне выборов накануне в Европарламент, которые должны происходить в июне, понятно и цель очевидна - это усилить настроения о том, что Евросоюз не нужен, Брюссель не нужен. То есть это тоже элемент этой кампании - рассказал Мусиенко.

Также он отметил, что россия пытается с помощью отдельных групп влиять на решения стран запада.

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"Следующие элементы - это влияния на политическую деятельность, то есть надо понимать, что фактически Россия с помощью своего влияния пытается, с помощью отдельных групп влиять на решения стран запада", - сказал Мусиенко.

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