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Резніков: зараз немає підстав очікувати відкритого вторгнення РФ через кордони

Резніков: зараз немає підстав очікувати відкритого вторгнення РФ через кордони

Київ • УНН

 • 24677 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. На сьогодні немає підстав стверджувати про можливість повномасштабного вторгнення Росії через кордони на українську територію. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування із журналістами у кулуарах Верховної Ради, пише УНН.

Цитата:

“Станом на сьогоднішній день ситуація не змінилася. Агресія триває, війна триває, але підстав вважати, що відбудеться відкрите вторгнення через кордони Росії станом на сьогоднішній день - такої інформації немає, тому що немає ударного угруповання”, - наголосив міністр оборони.

Деталі

Резніков також наголосив, що українцям не потрібно збирати "тривожні валізки", оскільки ЗСУ готові дати відсіч ворогу.

"Наші Збройні сили готові дати відсіч ворогу. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної "тривожної валізи", - заявив Резніков.

Доповнення

На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії та ракет. Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може статися будь-якої миті.

У РНБО 24 січня вказали, що на сьогодні повномасштабний наступ на Україну неможливий фізично.

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