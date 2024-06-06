Республіканці заблокували в Сенаті законопроект, який визнав право та захистив доступ до контрацепції в США
Київ • УНН
Республіканці заблокували в Сенаті законопроект, який визнавав би законне право на доступ до засобів контрацепції по всій країні.
Республіканці у середу заблокували законопроект, який визнав законне право на контрацепцію в США, - він був внесений у рамках зусиль демократів щодо запобіганню загроз репродуктивним свободам, передає УНН із посиланням на WSJ.
Республіканці в Сенаті США заблокували законопроект, внесений демократами, який гарантує доступ до контрацептивів на всій території Сполучених Штатів.
Довідка
Закон про право на контрацепцію має на меті встановити на федеральному рівні право осіб купувати та використовувати засоби контрацепції, а також право медичних працівників надавати їх. Закон також поширюватиметься на протизаплідні таблетки, щоденні таблетки, презервативи та інші форми контрацепції.
Деталі
Слід зазначити, що демократи у Сенаті США доклали широкомасштабних зусиль, щоб привернути уваги виборців напередодні листопадових виборів до рішення Верховного Суду, який скасував право на аборт в усій країні, передає CNN. 24 червня 2022 року найвищий судовий орган Сполучених Штатів скасував історичне рішення, яке майже 50 років формувало юридичну основу, що гарантувала країні право на аборт на національному рівні.
Законопроект про доступ до контрацептивів потребував підтримки 60 сенаторів на попередньому голосуванні для початку дебатів. Але його підтримав лише 51. Президент США Джо Байден назвав республіканську блокаду неприйнятною, - він згадав про "екстремістський порядок денний" американських чиновників і пообіцяв боротися за доступ до засобів контрацепції.
Доповнення
"Це безлад, який створили Дональд Трамп і Верховний суд MAGA", — розкритикував сенатор Чак Шумер, маючи на увазі рух колишнього президента-республіканця Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою".
Шумер представив законопроекти, які мають мало шансів бути схваленими, але які висвітлюють позиції Демократичної партії, з метою посилення її членів у виборчих перегонах.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у Торонто відбулася презентація плану уряду щодо безкоштовної фармацевтичної допомоги. Ініціатива спрямована на забезпечення доступу до контрацепції та ліків від діабету для всіх.
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