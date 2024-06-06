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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признавал бы законное право на доступ к средствам контрацепции по всей стране.

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Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Международные резервы Украины сократились на 7,9% до 39 млрд долларов по состоянию на 1 июня 2024 года через валютные интервенции Национального банка Украины для обеспечения стабильности обменного курса, выплат по долгам в иностранной валюте и выплат Международному валютному фонду, что частично компенсировалось поступлениями от размещения государственных облигаций в иностранной валюте и международных партнеров.

Экономика •   •  3353 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

В парламенте зарегистрирован законопроект № 11321 об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.

Общество •   •  4874 просмотра
Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

Финляндия не планирует размещать войска в Украине - президент Стубб

Финляндия не планирует размещать войска в Украине, но продолжит оказывать поддержку на основе соглашения о безопасности, подписанного с Украиной.

Война •   •  7830 просмотра
Финляндия не планирует размещать войска в Украине - президент Стубб

Зеленский и первая леди прибыли во Францию

Президент Зеленский и первая леди прибыли в Нормандию, Франция, для участия в важных мероприятиях и встречах, направленных на укрепление Украины, празднование 80-й годовщины высадки союзников.

политика •   •  7424 просмотра
Зеленский и первая леди прибыли во Францию

НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

Сейчас НАТО работает над вопросом миссии НАТО для Украины, чтобы обеспечить долгосрочную военную поддержку и приблизить Украину к членству в НАТО.

политика •   •  17706 просмотра
НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

Около 15% военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Еще есть возможность у большого количества людей уточнить свои данные, указал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин

Общество •   •  17542 просмотра
Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Мужчина, ударивший сотрудника ТЦК, оказался бывшим военнослужащим, который с 29. 04.2023 года самовольно покинул воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований.

Война •   •  19243 просмотра
В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Верховная Рада приняла законопроект, направленный на защиту детей от травли не только в школах, но и в других детских коллективах - учреждениях, центрах отдыха и спортивных школах.

Общество •   •  17392 просмотра
Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте с начала суток по состоянию на 11:30 на Покровском и Кураховском направлениях сохранялась напряженная ситуация, на других направлениях продолжались бои по отражению атак противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  16174 просмотра
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб