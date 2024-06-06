Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Республіканці у середу заблокували законопроект, який визнав законне право на контрацепцію в США, - він був внесений у рамках засіділь демократів запобігання загроз репродуктивним свободам, передає УНН із посиланням на WSJ.

Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, внесенный демократами, который гарантирует доступ к контрацептивам на всей территории Соединенных Штатов. - говорится в материале.

Справка

Закон о праве на контрацепцию направлен на установление на федеральном уровне права лиц покупать и использовать противозачаточные средства, а также права медицинских работников на их предоставление. Закон также будет распространяться на противозачаточные таблетки, ежедневные таблетки, презервативы и другие формы контрацепции.

Детали

Следует отметить, что демократы в Сенате США приложили широкомасштабные усилия, чтобы привлечь внимания избирателей накануне ноябрьских выборов к решению Верховного суда, который отменил право на аборт по всей стране, передает CNN. 24 июня 2022 года Высший судебный орган Соединенных Штатов отменил историческое решение, которое почти 50 лет формировало юридическую основу, гарантировавшую стране право на аборт на национальном уровне.

Законопроект о доступе к противозачаточным средствам нуждался в поддержке 60 сенаторов на предварительном голосовании для начала дебатов. Но его поддержал только 51. Президент США Джо Байден назвал республиканскую блокаду неприемлемой, - он упомянул об "экстремистской повестке дня" американских чиновников и пообещал бороться за доступ к средствам контрацепции.

Дополнение

"Это беспорядок, который создали Дональд Трамп и Верховный суд MAGA", — раскритиковал сенатор Чак Шумер, имея в виду движение бывшего президента-республиканца Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Шумер представил законопроекты, которые имеют мало шансов быть одобренными, но которые подчеркивают позиции Демократической партии, чтобы укрепить ее членов в избирательной гонке.

Напомним

УНН сообщил, что в Торонто состоялась презентация плана правительства по бесплатной фармацевтической помощи. Инициатива направлена на обеспечение доступа к контрацепции и лекарствам от диабета для всех.

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