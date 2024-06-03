Дональд Трамп теперь в TikTok: сначала бывший президент хотел запретить сеть, а теперь сам завел аккаунт

Дональд Трамп присоединился к платформе Tik Tok и опубликовал свое первое видео в популярном социальном приложении, которое он когда-то пытался запретить. Об этом передает УНН со ссылкой на AFP.

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Предполагаемый кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп создал аккаунт на TikTok и имеет более 3 миллионов подписчиков на платформе.

Недавно Трамп выпустил 13-секундный клип, в котором он в своем обычном синем костюме и красном галстуке посещает популярный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Очевидно решение о регистрации в Tik Tok принято для того, чтобы привлечь внимание молодых избирателей, - Трамп желает переизбраться в ноябре, во время выборов в США и соперничества с президентом-демократом Джо Байденом.

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Справка

В апреле президент Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в Соединенных Штатах, если китайский владелец Bytedance не найдет местного покупателя для программы в течение года.

Правительство США и законодатели выразили обеспокоенность тем, что китайское правительство будет использовать TikTok для сбора личных данных местных пользователей для других целей, которые наносят ущерб Соединенным Штатам.

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В этом году кампания Байдена также присоединилась к TikTok, у которого более 170 миллионов пользователей в Соединенных Штатах.

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