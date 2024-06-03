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Дональд Трамп тепер у TikTok: спочатку колишній президент хотів заборонити мережу, а тепер сам завів акаунт

Дональд Трамп тепер у TikTok: спочатку колишній президент хотів заборонити мережу, а тепер сам завів акаунт

Київ • УНН

 • 21885 перегляди

Колишній президент США Дональд Трамп, ймовірний кандидат від Республіканської партії на виборах 2024 року, приєднався до TikTok. Він розмістив своє перше відео на платформі, яку він раніше намагався заборонити.

Дональд Трамп приєднався до платформи TikTok і опублікував своє перше відео в популярному соціальному додатку, який він колись намагався заборонити. Про це передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Ймовірний кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп створив акаунт на TikTok та має понад 3 мільйони підписників на платформі.

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Нещодавно Трамп випустив 13-секундний кліп, в якому він у своєму звичайному синьому костюмі і червоній краватці відвідує популярний бій Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Ньюарку, штат Нью-Джерсі.

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Очевидно рішення про реєстрацію у TikTok прийняте для того, щоб привернути увагу молодих виборців, - Трамп бажає переобратися в листопаді, під час виборів, коли він буде змагатися проти президента-демократа Джо Байдена.

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Довідка

У квітні президент Джо Байден підписав законопроект про заборону TikTok у Сполучених Штатах, якщо китайський власник Bytedance не знайде місцевого покупця для програми протягом року.

Уряд США та законодавці висловили стурбованість тим, що уряд Китаю використовуватиме TikTok для збору особистих даних місцевих користувачів для інших цілей, які завдають шкоди Сполученим Штатам.

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Цього року кампанія Байдена також приєдналася до TikTok, який має понад 170 мільйонів користувачів у Сполучених Штатах.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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