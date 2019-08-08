"Реал" зробив нову трансферну пропозицію по Неймару

"Галактікос" зробили офіційну пропозицію "ПСЖ" по Неймару у розмірі 120 млн євро, а також права на півзахисника збірної Хорватії Луки Модріча.

Ресурс відзначає, що президент мадридців Флорентіно Перес доклав усіх зусиль, щоб спробувати формалізувати операцію, і вважає, що готовий її закрити, адже сам гравець дає згоду на неї.

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Натомість "Барселона" знаючи про перемовини очікує, що Неймар буде залишатися твердим у своєму бажанні грати за "синьо-гранатових".

Примітно, що у сезоні-2018/19 бразилець зіграв 28 матчів за "ПСЖ", забив 23 м'ячі і віддав 13 асистів, а 33-річний Модріч провів загалом 46 поєдинків в яких забив 4 голи і віддав 8 результативних пасів.