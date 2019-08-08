"Реал" сделал новое трансферное предложение по Неймару
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Мадридский "Реал" совершил очередную попытку получить права на ведущего нападающего сборной Бразилии Неймара, сообщает УНН со ссылкой на "Sport.es".
"Галактикос" сделали официальное предложение "ПСЖ" по Неймару в размере 120 млн евро, а также права на полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича.
Ресурс отмечает, что президент мадридцев Флорентино Перес приложил все усилия, чтобы попытаться формализовать операцию, и считает, что готов ее закрыть, ведь сам игрок дает согласие на нее.
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А "Барселона" зная о переговорах ожидает, что Неймар будет оставаться твердым в своем желании играть за "сине-гранатовых".
Примечательно, что в сезоне-2018/19 бразилец сыграл 28 матчей за "ПСЖ", забил 23 мяча и отдал 13 ассистов, а 33-летний Модрич провел в общей сложности 46 поединков в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных пасов.