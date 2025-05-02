Ратифікацію зі США про корисні копалини можуть проголосувати раніше - нардеп
Київ • УНН
У Раді планують проголосувати ратифікацію зі США про корисні копалини раніше, ніж 13-15 травня. Єдина мета поспіху – дати можливість проголосувати вже 8 травня.
У Верховній Раді України планують проголосувати ратифікацію угоди зі США про корисні копалини раніше запланованого терміну 13-15 травня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Вчора, очевидно у поспіху, Кабмін вніс текст ратифікації у Раду. Формально це типу зробили у 23:59 01 травня, по факту вже вночі 02 травня. Але і в картці законопроекту, і по всім документам пройшла дата саме 01 травня. Більш того, миттєво документ розписав і апарат Ради і Спікер. І теж першим травням. За хвилину виходить
Железняк пояснив, що після надання документів депутатам починається строк 7 днів, мінімум перед правом Парламенту голосувати за нього.
Депутат зробив висновки, що єдиний сенс в цьому це дати теоретичну можливість проголосувати ратифікацію вже 08 травня.
Рада має зібратися лише 13-15 травня, але триває "безперервне засідання" і ніхто не заважає зібрати депутатів раніше. Лише думаю поки рішення не прийняли остаточно, тому що по голосам і явці поки незрозуміло. Але можливість таку точно заклали
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Україна та США підписали угоду про корисні копалини.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
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