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Ратифікацію зі США про корисні копалини можуть проголосувати раніше - нардеп

Київ • УНН

 • 236 перегляди

У Раді планують проголосувати ратифікацію зі США про корисні копалини раніше, ніж 13-15 травня. Єдина мета поспіху – дати можливість проголосувати вже 8 травня.

Ратифікацію зі США про корисні копалини можуть проголосувати раніше - нардеп

У Верховній Раді України планують проголосувати ратифікацію угоди зі США про корисні копалини раніше запланованого терміну 13-15 травня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Вчора, очевидно у поспіху, Кабмін вніс текст ратифікації у Раду. Формально це типу зробили у 23:59 01 травня, по факту вже вночі 02 травня. Але і в картці законопроекту, і по всім документам пройшла дата саме 01 травня. Більш того, миттєво документ розписав і апарат Ради і Спікер. І теж першим травням. За хвилину виходить

- йдеться у повідомленні.

 Железняк пояснив, що після надання документів депутатам починається строк 7 днів, мінімум перед правом Парламенту голосувати за нього.

Депутат зробив висновки, що єдиний сенс в цьому це дати теоретичну можливість проголосувати ратифікацію вже 08 травня.

Рада має зібратися лише 13-15 травня, але триває "безперервне засідання" і ніхто не заважає зібрати депутатів раніше. Лише думаю поки рішення не прийняли остаточно, тому що по голосам і явці поки незрозуміло. Але можливість таку точно заклали

- резюмував нардеп.

Нагадаємо

Україна та США підписали угоду про корисні копалини.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Автором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ольга Розгон

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