Ратификацию с США о полезных ископаемых могут проголосовать раньше - нардеп

В Верховной Раде Украины планируют проголосовать ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых раньше запланированного срока 13-15 мая. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Вчера, очевидно в спешке, Кабмин внес текст ратификации в Раду. Формально это типа сделали в 23:59 01 мая, по факту уже ночью 02 мая. Но и в карточке законопроекта, и по всем документам прошла дата именно 01 мая. Более того, мгновенно документ расписал и аппарат Рады и Спикер. И тоже первым маем. За минуту выходит - говорится в сообщении.

Железняк пояснил, что после предоставления документов депутатам начинается срок 7 дней, минимум перед правом Парламента голосовать за него.

Депутат сделал выводы, что единственный смысл в этом это дать теоретическую возможность проголосовать ратификацию уже 08 мая.

Рада должна собраться только 13-15 мая, но продолжается "непрерывное заседание" и никто не мешает собрать депутатов раньше. Только думаю пока решение не приняли окончательно, потому что по голосам и явке пока непонятно. Но возможность такую точно заложили - резюмировал нардеп.

Напомним

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

Первая вице-премьер-министр - министерка экономики Юлии Свириденко сообщила, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым. Автором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.