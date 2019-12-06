Рада ухвалила за основу законопроект щодо діяльності щодо учнівського та студентського спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2077 про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту) передбачає забезпечення підтримки та врегулювання діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.
За словами авторів законопроекту. Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту зможуть представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах та гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях.
Окрім того вони зможуть організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету як громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування відповідно до закону.
Також парламентарі скоротити наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання. Відповідне рішення підтримали 254 народних депутатів України.
Нагадаємо, Україна у 2020 році проведе два чемпіонати світу серед студентів — з кульової стрільби та водних лиж.